O Τζόκοβιτς και το τσιπάκι νανοτεχνολογίας που έγινε θέμα συζήτησης

Ο … IronMan Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έδωσε καθαρή απάντηση για το τσιπάκι που είχε στο στήθος, το οποίο είναι μία φορητή συσκευή νανοτεχνολογίας, την οποία δε φορά τυχαία.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς με κάποιον τρόπο τραβά τα βλέμματα πάνω του και σε θέματα που δεν αφορούν το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι.

Στο τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στον Φούσκοβιτς έκανε αίσθηση ένα τσιπάκι το οποίο είχε κολλημένο στο στήθος του με ταινία και όλοι απορούσαν να μάθουν τι είναι.

Ο ίδιος τρόλαρε πάντως τους περίεργους ρεπόρτερ, απαντώντας πως ήθελε να… μιμηθεί τον Iron man, μη θέλοντας να αποκαλύψει και πολλά.

"When I was a kid I liked Iron Man a lot, so I try to impersonate him."



Novak Djokovic on wearing a small pin on his chest pic.twitter.com/okYBkUTGzn