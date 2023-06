Ενταση στο βραδινό ματς του Τέιλορ Φριτζ με τον Ρίντερνεκ, καθώς οι φίλαθλοι έδειξαν εχθρική ατμόσφαιρα και ο Αμερικανός απάντησε με χειρονομίες.

Ο Τέιλορ Φριτζ πέρασε στον τρίτο γύρο του Roland Garros κερδίζοντας με 3-1 τον Γάλλο Ρίντερνεκ, ωστόσο αυτό που έμεινε από το παιχνίδι ήταν η ένταση που επικράτησε μεταξύ του Αμερικανού και του κοινού.

Στην διάρκεια του ματς ο Φριτζ διαμαρτυρήθηκε για μία απόφαση του διαιτητή που ήταν η «σπίθα» στο βραδινό ματς, το οποίο λόγω του Ρίντερνεκ, είχε αποκτήσει… ποδοσφαιρική κερκίδα.

Ο Φριτζ είχε αρκετά νεύρα στο τέταρτο σετ καθώς ο κόσμος με την παραμικρή ευκαιρία τον γιούχαρε και όταν ο Αμερικανός τελείωσε το ματς, έριξε περισσότερο «λάδι στη φωτιά».

Γύρισε προς όλη την κερκίδα και τους έκανε νόημα να… σωπάσουν. Η κίνηση αυτή όμως σήκωσε στο πόδι το γήπεδο που τον γιούχαρε ακόμη πιο έντονα, με τον ίδιο να μη πτοείται και να συνεχίζει να τους δείχνει να σωπάσουν και στη συνέχεια τους έστειλε… φιλάκια.

Well this was a very, very, VERY stupid idea from Fritz. What the well was he expecting when playing the last French standing in the tournament?



I’ll never understand players from a Slam country not being able to hold it together in an hostile atmosphere. pic.twitter.com/nLNXqspGts