Μεντβέντεφ: «Ο Στέφανος έπαιξε μεγάλο τένις στο πρώτο σετ»

Την ανωτερότητα του Στέφανου Τσιτσιπά παραδέχτηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ μετά την μονομαχία τους στο Roland Garros.

Οταν χάνεις με 3-0 σετ ένα τόσο σημαντικό ματς στο Roland Garros, δεν υπάρχουν περιθώρια για να αναζητήσεις πολλές δικαιολογίες. Και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν έψαξε δικαιολογίες και παραδέχτηκε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν πολύ καλός για να έχει τύχη απέναντί του…

Ο Ρώσος τενίστας είπε μετά το τέλος του αγώνα ότι ο Στέφανος τον αιφνιδίασε με το εξαιρετικής ποιότητας τένις που έπαιξε και όταν προσπάθησε να αλλάξει τακτική, βελτιώθηκε, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την κατάσταση και να αποκλειστεί από την συνέχεια.

«Ξαφνιάστηκα από το επίπεδο τένις του Στέφανου στο πρώτο σετ. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο παιχνίδι από την πλευρά του. Επαιξα με τους Μπούμπλικ, Γκαρίν και Πολ που παίζουν πολύ καλά στην baseline και πίστευα ότι ήμουν καλύτερος στα μεγάλα rallies , οπότε νόμιζα ότι θα μπορούσα να κάνω το ίδιο και σήμερα. Οπως αποδείχθηκε ήταν λάθος και έπρεπε να αλλάξω τακτική» είπε αρχικά για το ματς και πρόσθεσε:

«Οποτε χάνεις σε ένα τουρνουά είναι απογοήτευση. Αλλά πριν έρθω εδώ, αν μου έλεγε κάποιος ότι θα έφτανα στα προημιτελικά για να χάσω από τον Τσιτσιπά μετά από σκληρή μάχη, θα υπέγραφα γι’ αυτό. Δεν θα πω ψέματα, θα υπέγραφα ειλικρινά αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι φέτος είχα ρεκόρ 0-4 εδώ. Οπότε πιστεύω πως έκανα ένα σπουδαίο τουρνουά και πάλεψα το παιχνίδι αυτό μέχρι τον τελευταίο πόντο».

Οπως είναι φυσικό, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μεντβέντεφ και για εκείνο το… πονηρό σερβίς στον τελευταίο πόντο του ματς και το αν ήταν… σοφή επιλογή ενώ κρίνονταν η πρόκριση.

Υπερασπίστηκε τον εαυτό του λέγοντας πως ήταν η σωστή επιλογή καθώς ήθελε να αιφνιδιάσει τον Τσιτσιπά, πράγμα που τελικά δεν έγινε...

«Το σκεφτόμουν σε όλη την διάρκεια του ματς ότι στον πιο σημαντικό πόντο θα μπορούσα να το κάνω γιατί κατά την άποψή μου, ήταν πολύ πίσω, βαθιά, στο κορτ και αυτό μπορεί να βοηθήσει ένα τέτοιο σερβίς να λειτουργήσει. Δεν είδα ότι είχα νωρίτερα την ευκαιρία και ήθελα να το δοκιμάσω. Ηταν μια καλή στιγμή για να τον αιφνιδιάσω» είπε ο Μεντβέντεφ για τον τελευταίο πόντο, αλλά το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε.

«Κάποιες φορές το κάνω στην προπόνηση και τους αιφνιδιάζω, δεν ξέρουν τι να κάνουν με τη χαμηλή μπάλα, συνήθως κάνουν slice γι' αυτό ανέβηκα και στο φιλέ, αλλά ναι... (γέλια). Δεν δούλεψε καθόλου, είχε απλά μια εύκολη μπάλα για να τελειώσει και το έκανε. Δεν θα πω ότι ήταν λάθος, ήταν κάτι που τόλμησα να κάνω. Την επόμενη φορά ίσως να μην το ξανακάνω, γνωρίζοντας ότι θα είναι έτοιμος» πρόσθεσε ακόμη ο Ρώσος τενίστας.

