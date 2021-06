Παβλιουτσένκοβα - Ζίντανσεκ στον 1ο ημιτελικό στο Παρίσι (vids)

H Aναστασία Παβλιουτσένκοβα στα 29 της φτάνει στον 1ο ημιτελικό της σε Grand Slam και θα παίξει με Πέμπτη με την Ταμάρα Ζίντανσεκ για μια θέση στον τελικό του Roland Garros.

Η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα απέκλεισε με ανατροπή με 6-7 (2), 6-2, 9-7 την Έλενα Ριμπάκινα στον προημιτελικό του Roland Garros και εξασφάλισε μια θέση στον ημιτελικό της Πέμπτης.

H Ρωσίδα κέρδισε με μπρέικ στο τελευταίο γκέιμ μετά από 2 ώρες και 33' σ' ένα σπουδαίο παιχνίδι που άξιζε και η Καζάκα να το πάρει.

Η Παβλιουτσένκοβα αν και 29 στο Παρίσι συμμετείχε για 50η φορά σε Grand Slam και κατάφερε 14 χρόνια μετά από την πρώτη της παρουσία να φτάσει σε ημιτελικό.

Η Ρωσίδα που είναι στο Νο32 κόσμου θυμίζουμε απέκλεισε δυο σπουδαίες παίκτριες την Σαμπαλένκα και την Αζαρένκα ενώ η Ριμπάκινα την Σερένα Γουίλιαμς.

Η Παβλιουτσένκοβα θα παίξει την Πέμπτη στον ημιτελικό με την 23χρονη Ταμάρα Ζίντανσεκ η οποία στην 3η της συμμετοχή στο Roland Garros έφτασε στους "4".

Η Ρωσίδα είναι στο Νο32 και η Σλοβένα στο Νο85. Είναι μάλιστα η πρώτη Σλοβένα που θα παίξει σε ημιτελικό στο Roland Garros.

Οι πόντοι στον αγώνα της Ριμπάκινα με την Παβλιουτσένκοβα ήταν 121-113. Η Ρωσίδα είχε 44 winners και 28 αβίαστα και η αντίπαλο της 46 winners αλλά και 43 αβίαστα.

Η Ριμπάκινα είχε 6-2 διπλά σφάλματα ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/17 και 3/7.

Το 2ο ζευγάρι στους ημιτελικούς θα προκύψει την Τετάρτη από τους αγώνες Σάκκαρη-Σβιάτεκ και Γκοφ-Κρεϊτσίκοβα ενω η Ριμπάκινα με παρτενέρ την Παβλιουτσένκοβα θα παίξουν στον προημιτελικό στο διπλό απέναντι σε Λινέτε-Πέρα.

