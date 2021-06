Τόπο στα νιάτα: Το στατιστικό -ρεκόρ στο ταμπλό των «8» στις γυναίκες

Ο μικρότερος μέσος όρος ηλικίας που έχει καταγραφεί σε γκραν σλαμ μετά το Wimbledon του 2011 είναι αυτός στο ταμπλό των γυναικών, στην φάση των «8».

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στατιστικό για το ταμπλό των γυναικών στο Roland Garros, έδωσε το WTA Insider.

Οι οκτώ φιναλίστ (Zίντανσεκ, Μπαντόσα, Παβλιουτσένκοβα, Ριμπάκινα, Σάκκαρη, Σβίατεκ, Γκοφ, Κρεϊτσίκοβα), έχουν μέσο όρο ηλικίας… 22,875!

Η 17χρονη Γκοφ, η 25χρονη Κρεϊτσίκοβα, η 20χρονη Σβίατεκ, η 25χρονη Σάκκαρη, οι 23χρονες Ζίντανσεκ και Μπαντόσα, η 21χρονη Ριμπάκινα και η 29χρονη Παβλιουτσένκοβα συνθέτουν τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας που έχει καταγραφεί στα προημιτελικά των γυναικών σε γκραν σλαμ με τον παραπάνω μέσο όρο.

Το ρεκόρ που έχει καταγραφεί έγινε το 2011 στο Wimbledon, με τον μέσο όρο ηλικίας να είναι 22.25 χρονών, όταν στα προημιτελικά είχαν φτάσει οι: Αζαρένκα, Πιρόνκοβα, Πάζεκ, Λισίκι, Κβίτοβα, Μπαρτολί, Σαράποβα και Σιμπούλκοβα.



