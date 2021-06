Προημιτελικός Νο3 για τον Ζβέρεφ στο Παρίσι (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προκρίθηκε για 3η φορά σε ημιτελικό στο Roland Garros και θα παίξει με τον Ισπανό Αλεχάντρο Φοκίνα.

Μετά από 2018 και το 2019 ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ προκρίθηκε και το 2021 στους "8" του Roland Garros.

Ο Γερμανός (Νο6) επικράτησε με 6-4,6-1,6-1 του Κέι Νισικόρι στον 4ο γύρο στο Παρίσι και θα παίξει την Τρίτη με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα ο οποίος απέκλεισε 6-4,6-4,4-6, 6-4 τον Φεντερίκο Ντελμπόνις.

Αυτός είναι ο 2ος προημιτελικός του για το 2021 μετά από το Australian Open ενώ στο Παρίσι δεν έχει προκριθεί ποτέ σε ημιτελικό.

Ο Γερμανός είχε 8/11 μπρέικ πόιντ ενώ τα αβίαστα ήταν 26-36.

A comprehensive 6-4, 6-1, 6-1 victory against Nishikori places @AlexZverev into a third Paris quarterfinals.#RolandGarros pic.twitter.com/0bOvo0xbyE — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

@alexdavidovich1 se qualifie pour la 1ère fois de sa carrière en quart de finale de Grand Chelem après un combat en 4 sets 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 face à Delbonis.



Il affrontera au prochain tour le vainqueur de Zverev/Nishikori. #RolandGarros pic.twitter.com/5Fk10gBhIB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021