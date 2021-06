«Διαστημικός» Τσιτσιπάς στους «8» του Roland Garros (vids)

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στους "8" του Roland Garros και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μεντβέντεφ-Γκαρίν.

Ο Έλληνας τενίστας παίζοντας φανταστικό τένις επικράτησε με 6-3, 6-2, 7-5 του Ισπανού Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και θα παίξει στους "8" με τον Μεντβέντεφ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανάγκασε τον Καρένιο Μπούστα που είναι στο Νο12 κόσμου να υποπέσει και σε πολλά αβίαστα λάθη (ο Έλληνας είχε μόλις 8 στα 2 πρώτα σετ) και με το σερβίς του "καθάρισε" το παιχνίδι.

Η 37η νίκη του στο 2021

Ο Έλληνας έφτασε στις 37 νίκες στο 2021 όπου έχει αγωνιστεί σε 45 παιχνίδι και έχει μακράν την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

Αυτή είναι η 13η νίκη σε 17 παιχνίδια του στο Roland Garros και συνολικά η 4η πρόκριση στους "8" σε Grand Slam αφού έχει 2 στο Australian Open και 2 στο Roland Garros.

Διαφορά ενός μπρέικ!

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-0) και θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-0! Με δυσκολία ο Καρένιο Μπούστα μειώνει σε 3-1 και ο Έλληνας θα παέι στο 4-1.

Ο Τσιτσιπάς θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά ο Καρένιο θα το σβήσει και θα μειώσε σε 4-2.

Ο Ισπανός θα φτάσει σε 2 μπρέικ πόιντ αλλά ο Έλληνας θα τα σβήσει και θα πάει στο 5-2.

Με love service game θα μειώσει σε 5-3 ο Ισπανός αλλά ο Έλληνας κλείνει το σετ σε 40' με 6-3.

Στο 1ο σετ οι winners είναι 17-11 για τον Τσιτσιπά και τα αβίαστα λάθη 9-6 για τον Καρένιο ο οποίος έχει 0/2 μπρέικ πόιντ έναντι 1/2.

Κυρίαρχος ο Τσιτσιπάς!

Αρχίζει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0) ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος με love service game θα πάει στο 2-0!

Με 2ο μπρέικ θα πάει στο 3-0 και με το σερβίς του θα προηγηθεί με 4-0.

Θα μειώσει σε 5-2 ο Ισπανός και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 8ο γκέιμ.

Ο Έλληνας θα το σβήσει και θα φτάσει στο 6-2. Στο 2ο σετ θα αβίαστα είναι 2-8 και οι winners είναι 10-7.

Επιστροφή από το 1-4!

Το 3ο σετ ανοίγει με τριπλό μπρέικ πόιντ για τον Έλληνα αλλά ο Ισπανός θα το σβήσει για το 1-0.

Ο Στέφανος θα σβήσει ένα μπρέικ πόιντ αλλά με το δεύτερο ο Ισπανός θα φτάσει σε μπρέικ για το 2-0. Ο Καρένιο θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να πάει στο 3-0!

Το 4ο γκέιμ πάει στον Έλληνα και ο Ισπανός και αυτός με love service game φτάνει στο 4-1.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίρνει το μπρέικ πίσω και πάει στο 4-3 αλλά ο Καρένιο Μπούστα θα έχει μπρέικ πόιντ στο 8ο.

Θα το σβήσει και αυτό ο Τσιτσιπάς και πάει στο 4-4. To 5-4 είναι για τον Ισπανό αλλά με ευκολία θα ισοφαρίσει σε 5-5 ο Έλληνας ενώ συμπληρώθηκαν 2 ώρες αγώνα.

Ο Στέφανος θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5! Θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο σερβίς του (7-5).

Οι αριθμοί "μιλούν"

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.06. Οι πόντοι ήταν 103-78.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 17 αβίαστα και 41 winners και ο Καρένιο Μπούστα είχε 32 αβίαστα και 29 winners. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/12 και 1/6. Ο Έλληνας είχε 75% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 72% στο φιλέ.

Στο 3ο σετ παρά την καλή εμφάνιση του Ισπανού τα αβίαστα ήταν 15-9 κατά του.