Στον 4ο γύρο μετά από "μάχη" 3,5 ωρών ο "βιονικός" Φέντερερ (vids)

Ο 39χρονος Ρότζερ Φέντερερ με την 365η νίκη του σε Grand Slam είναι για 15η φορά στους "16" του Roland Garros.

Για 15η φορά στην καριέρα του o Ρότζερ Φέντερερ είναι στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Ο Ελβετός έφτασε στις 365 νίκες σε Grand Slam και έγινε ο γηραιότερος παίκτης που θα φτάσει στους "16" στο Παρίσι.

Ο Ρότζερ Φέντερερ μετά από 3.36' επικράτησε με 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4), 7-5 του Ντομινίκ Κέπφερ και θα παίξει την Δευτέρα για μια θέση στους "8" με τον Ματέο Μπερετίνι (7-6 (6), 6-3, 6-4 τον Κβον).

Ένα σετ σε κάθε πλευρά

To 1o σετ θα οδηγηθεί στο τάι μπρέικ και ο Ρότζερ Φέντερερ θα το κερδίσει εύκολα με 7-6 (5). Ο Ελβετός έχει 0/5 μπρέικ πόιντ και ο Γερμανός 0/2.

Ο Φέντερερ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) στο 2ο σετ αλλά ο Κέπφερ θα το πάρει πίσω για το 2-2. Μπρέικ και 3-2 για τον Ελβετό αλλά ο Γερμανός έχει ψυχολογία και ισοφαρίζει 3-3 με μπρέικ.

Το σετ θα κριθεί στο τάι μπρέικ με 7-6 (3) υπέρ του Γερμανού.

Ο γνωστός Φέντερερ

Στο 3ο σετ ο Κέπφερ θα προηγηθεί με μπρέικ (1-0) και θα πάει στο 2-0 και στο 3-1. Ο Φέντερερ θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφραρίσει σε 4-4 και θα επιστρέψει από το 4-2.

Το 5-4 είναι για τον "Βασιλιά" ο οποίος θα έχει σετ πόιντ στο 12ο γκέιμ αλλά δεν θα το εκμεταλλευτεί και θα οδηγηθούμε στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Ελβετός θα επικρατήσει με 7-6 (4) για το 2-1.

Στο 4ο σετ ο Φέντερερ αρχίζει με μπρέικ (2-1) αλλά ο Κέπφερ θα το πάρει πίσω για το 2-2. Κρατάει το σερβίς του για το 3-2 και ο Ελβετός θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Ο Γερμανός θα κρατήσει το σερβίς για το 5-4 και ο Ελβετός θα το πάει στο 5-5. Με μπρέικ ο Φέντερερ θα φτάσει στο 6-5 και θα κλείσει στο 7-5.

Ένας πόντος παραπάνω

Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε 160 και ο Ντομινίκ Κέπφερ 159 πόντους.

Οι άσοι ήταν 11-6 για τον Γερμανό ενώ ο Ελβετός είχε 5/14 μπρέικ πόιντ και ο αντίπαλος του 4/6 (!).

Ο Φέντερερ είχε 51 winners και 63 αβίαστα και ο Κέπφερ 55-40.

At 12:43 am, @rogerfederer slams the door on Koepfer 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5 to reach the final 16.#RolandGarros pic.twitter.com/bBeZOX3Qgc — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021