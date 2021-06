Ο Καρένιο Μπούστα περιμένει τον Τσιτσιπά (vid)

Ο Ισπανός Πάμπλο Καρένιο Μπούστα είναι ήδη στους "16" και περιμένει τον νικητή του αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τζον Ίσνερ.

Θέση στους "16" του Roland Garros έκλεισε ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ο Ισπανός που είναι στο Νο12 κόσμου απέκλεισε εύκολα με 6-4,6-4,6-2 τον Αμερικανό Στιβ Τζόνσον και περιμένει το βράδυ για να μάθει τον αντίπαλο του.

Αυτός θα προκύψει από το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τζον Ίσνερ που θα ξεκινήσει στις 22:00 (ERT 3) με τον Έλληνα να είναι το φαβορί.

Από την άλλη στον 4ο γύρο είναι και ο Χιλιανός Κριστιάν Γκαρίν ο οποίος απέκλεισε με 6-1,7-5,6-2,6-2 τον Μάρκος Τζιρόν και θα παίξει την Κυριακή με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.





No.12 seed @pablocarreno91 is headed to R4 at #RolandGarros for the third time with a 6-4, 6-4, 6-2 win over Johnson. He faces the winner of Isner/Tsitsipas next. pic.twitter.com/uG684oQoMu