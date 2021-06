Μετά από 4,5 ώρες ο Φοκίνα απέκλεισε τον Ρουντ (vids)

O Ισπανός Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα απέκλεισε μετά από 4.35' τον Κάσπερ Ρουντ και χρειάστηκε 5 ματς πόιντ για να τα καταφέρει.

Ένα απίστευτο παιχνίδι διεξήχθη πριν από λίγη ώρα στο ταμπλό των ανδρών στο Roland Garros.

Ο Ισπανός Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα απέκλεισε μετά από 4.35' και με το 5ο ματς πόιντ του με 7-6 (3), 2-6, 7-6 (6), 0-6, 7-5 τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ και είναι φυσικά για πρώτη φορά στην καριέρα του στους "16" στο Roland Garros.

O 21χρονος ισοφαρίστηκε σε 2-2 με τον Ρουντ να κερδίζει με 6-0 το 4ο σετ και όλα κρίθηκαν στο 5ο.

Ο Ισπανός μετά από 4 μπρέικ πόιντ έφτασε στο μπρέικ και πήρε προβάδισμα με 6-5 στο 5ο σετ.

Εν συνεχεία έσβησε 4 μπρέικ πόιντ και με το 5ο ματς πόιντ πήρε την μεγάλη πρόκριση!

Μάλιστα έσβησε μπρέικ πόιντ και με underarm σερβίς. Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Αργεντινός Φεντερίκο Ντελμπόνις.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Φοκίνα έχει γενέθλια το Σάββατο (5/6) και φυσικά έκανε το πιο ωραίο δώρο στον εαυτό του.

Believe It



Davidovich Fokina gets it done against Ruud on his fifth match point, just hours before his 22nd birthday. RolandGarros pic.twitter.com/hg7Tekkewo