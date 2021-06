Για 4η σερί χρονιά στους "16" ο Ζβέρεφ (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του Λάζλο Τζέρε και θα παίξει την Κυριακή για μια θέση στους "8" με τον Κέι Νισικόρι.

Για 4η σερί χρονιά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι στον 4ο γύρο του Roland Garros.

O κορυφαίος Γερμανός τενίστας της εποχής του που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε με 6-2,7-5,6-2 τον Λάζλο Τζέρε και θα συναντήσει στον 4ο γύρο τον Κέι Νισικόρι.

Ο Ιάπωνας είχε πιο εύκολο έργο αφού ο Ελβετός Λάκσονεν αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού μετά από το 7-5 στο 1ο σετ.

Εκτός τουρνουά έμεινε ο πρώην top-10, Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ιταλός ηττήθηκε με 6-4,6-1,6-3 από τον Αργεντίνο Φεντερίκο Ντελμπόνις ο οποίος περιμένει ως αντίπαλο τον Κάσπερ Ρουντ ή τον Φοκίνα.

