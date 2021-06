Ο Αλκαράθ ο νεότερος μετά τον Ναδάλ που φτάνει σε 3ο γύρο σε Grand Slam

Ο 18χρονος Ισπανός Κάρλος Αλκαράζ έγινε ο νεότερος παίκτης μετά από τον Ράφα Ναδάλ (2004) που φτάνει σε 3ο γύρο σε Grand Slam.

Ιστορία έγραψε στο Παρίσι ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο 18χρονος Ισπανός στην πρώτη του συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό του Roland Garros έφτασε στους "32" αφού απέκλεισε με 6-4,6-2,6-4 τον έμπειρο Γεωργιανό Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Αλκαράθ έγινε ο νεότερος τενίστας μετά από τον Ράφα Ναδάλ (2004, Australian Open) που φτάνει στον 3ο γύρο σε Grand Slam και επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο Γερμανός Λέναρντ Στρουφ.

Στους "32" συνεχίζουν και δυο παίκτες του top-10, ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν και ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο Αργεντινός απέκλεισε με 6-4,6-2,6-4 τον Αλιαζ Μπέντενε ενώ ο Ιταλός επικράτησε με 6-3,6-3,6-2 του Φεντερίκο Κορία.

Στον 3ο γύρο συνεχίζουν άλλοι δυο Ιταλοί. Ο Γιανίκ Σίνερ έβγαλε νοκ άουτ με 6-1,7-5,3-6,6-3 του επίσης Ιταλού Μάγκερ και θα συναντήσει τον Ίμερ ο οποίος απέκλεισε με 6-0, 2-6, 6-4,6-3 τον Γάλλο Γκαέλ Μονφίς.

Από την άλλη ο Λορέντζο Μουσέτι έβγαλε εκτός τον Νισιόκα και θα παίξει με τον επίσης Ιταλό Μάρκο Τσετσινάτο που δεν άφησε τον Ντε Μινόρ να συνεχίσει.

