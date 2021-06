Νικητής στο 350ο παιχνίδι του και στον 3ο γύρο ο Τζόκοβιτς (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 6-3,6-2,6-4 τον Πάμπλο Κουέβας και θα παίξει με τον Ρικάρντας Μπεράνκις στον 3ο γύρο του Roland Garros.

Αγωνιζόμενος στο 350ο παιχνίδι του σε Grand Slam ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε μια θέση στους "32" του Roland Garros 2021.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου επικράτησε με 6-3,6-2, 6-4 ενός κλασσικού "χωματά" του Πάμπλο Κουέβας και θα παίξει στον 3ο γύρο με τον Λιθουανό Ρικάρντας Μπεράνκις.

O "Νόλε" έφτασε στις 76 νίκες στο Roland Garros και πλέον μόνο στο Australian Open έχει περισσότερες αφού το 2021 σταμάτησε στις 82.

Στο 1ο σετ, ο Πάμπλο Κουέβας θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (1-2) αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα ισοφαρίσει σε 2-2 με μπρέικ και με 2ο μπρέικ θα πάει στο 5-3 και θα κλείσει απλά με το σερβίς του στο 6-3.

Ξεκίνημα με μπρέικ (1-0) στο 2ο για τον "Νόλε" ο οποίος δεν έχει αντίσταση και θα εκμεταλλευτεί πάλι την ευκαιρία για να πετύχει άλλο ένα μπρέικ για το 4-1. Ο Τζόκοβιτς πάει στο 2-0 (6-2).

Με μπρέικ αρχίζει και το 3ο (1-0) για τον Τζόκοβιτς και μ' αυτό θα πορευτεί έως το φινάλε όπου και επικρατεί με 6-4.

Οι πόντοι στο παιχνίδι ήταν 98-70.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 32 winners και 22 αβίαστα και ο Πάμπλο Κουέβας είχε 31-26.

Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/8 για τον Σέρβο και 1/9 για τον Ουρουγουανό. Ο Σέρβος κέρδισε το 76% των πόντων του στο 1ο σερβίς.

No sweat@DjokerNole closes out his 350th Grand Slam match with an ace, cruising past Cuevas 6-3, 6-2, 6-4. A 3R meeting with Berankis awaits. #RolandGarros pic.twitter.com/eQK1qH9CF5