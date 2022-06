Η Κόκο Γκοφ έγινε η νεαρότερη παίκτρια που θα εμφανιστεί σε τελικό του Roland Garros, μετά την Κιμ Κλάιστερς το 2001.

Η Κόκο Γκοφ στις 21 Μάη με φόντο τον Πύργο του Άιφελ, γιόρταζε για το απολυτήριο από το high school και σήμερα η 18χρονη Αμερικανίδα teenager έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα στην «πόλη του Φωτός», την πρόκριση για πρώτη φορά σε τελικό ενός τουρνουά Grand Slam.

Η Γκοφ νικώντας την Αμερικανίδα, Μαρτίνα Τρεβιζάν με 6-3, 6-1 σε μία ώρα και 28 λεπτά, προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros και το Σάββατο (4/6) θα σταθεί απέναντι στη φοβερή και τρομερή Πολωνή, Ίγκα Σβιόντεκ που τρέχει σερί 34 νικών.

The youngest finalist at #RolandGarros since 2001 @cocogauff battles past Martina Trevisan 6-3, 6-1 to book a meeting with Iga Swiatek. pic.twitter.com/85F4HNtLRB