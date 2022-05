Roland Garros: Ο πατέρας της Γκιόργκι κάπνιζε στα… μουλωχτά την ώρα του αγώνα (vid)

Για άλλη μία φορά ο Σέρτζιο Γκιόργκι απασχόλησε τα ΜΜΕ για λάθος λόγους, καθώς η κάμερα τον έπιασε να καπνίζει μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα της κόρης του.

Σίγουρα το να βλέπεις το παιδί σου να δίνει ένα κρίσιμο ματς στο Roland Garros, θα έχει το… άγχος του.

Ο Σέρτζιο Γκιόργκι όμως, πατέρας της Καμίλα Γκιόργκι, το… τερμάτισε στο Παρίσι. Την ώρα της αναμέτρησης της Ιταλίδας με την Ντάρια Κασάτκινα, για τον 4ο γύρο της διοργάνωσης, η κάμερα εστίασε πάνω στον πατέρα της ο οποίος βρισκόταν στις κερκίδες.

Το πλάνο τον έπιασε όμως σε μία… περίεργη στάση καθώς είχε χώσει τη μύτη του κάτω από μία ζακέτα την οποία κρατούσε με το δεξί χέρι. Μόλις σήκωσε το κεφάλι του όμως αποκαλύφθηκε η παρανομία του.

Ξεφύσηξε και έβγαλε καπνό, καθώς όπως αποδείχθηκε, άναψε ένα τσιγάρο για να του φύγει το στρες και προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός το έκρυψε κάτω από την ζακέτα. Τώρα αν την έχει… κάψει ή βρήκε κάποια πατέντα για να μην της κάνει ζημιά, δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο σίγουρο είναι πως κανείς στο γήπεδο δεν τον πήρε χαμπάρι.

Camila Giorgi's dad is not serious pic.twitter.com/obUiMAlzAT