Η Κάρολιν Βοζνιάκι ετοιμάζεται να γίνει μαμά: Η φωτογραφία της στον όγδοο μήνα εγκυμοσύνης (pic & vid)

Λίγες εβδομάδες μετρά η Κάρολιν Βοζνιάκι για να γίνει μητέρα.

Η πρώην πρωταθλήτρια του τένις από την Δανία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον πρώην άσο του NBA, Ντέιβιντ Λι τον προσεχή Ιούνιο. Το πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη καθώς βρίσκεται στον όγδοο μήνα της και περιμένει το τρίτο μέλος της οικογένειας το οποίο θα είναι κορίτσι.

Η Βοζνιάκι πόσταρε φωτογραφία από το μπάνιο της όπου φαίνεται η... διαφορά στην κοιλίτσα της και δείχνει πολύ χαρούμενη για τη νέα σελίδα που την περιμένει στην ζωή της.

Πάντως, παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της συνεχίζει να αθλείται καθώς πριν δύο εβδομάδες περίπου πήγε να παίξει γκολφ, δείχνοντας πως εκτός από το τένις, έχει ταλέντο και σε άλλα αθλήματα αν κρίνουμε από το στυλ της…

The pro said it was the best 8+ months pregnant swing he had seen all day #fore pic.twitter.com/n4HRxc03Lz

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) May 6, 2021