Ολοένα και πιο περίτεχνους τρόπους βρίσκει ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις για να περάσει ευχάριστα την ώρα του, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες καραντίνας.

Αυτή τη φορά με βίντεο το οποίο ανήρτησε η ATP Tours, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περνάει ευχάριστες στιγμές, μαζί με την αδερφή του χορεύοντας υπό τη μουσική υπόκρουση ενός αγαπημένου τραγουδιού του.

Look at the smiles & the laughs

: @StefTsitsipas | #tennisathome pic.twitter.com/zfLqQe3mSo

— ATP Tour (@atptour) May 3, 2020