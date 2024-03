Ο Νόβακ Τζόκοβιτς το 2028 θα είναι 41 ετών, όμως άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να παίξει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, 20 χρόνια μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Πεκίνο!

Ο Σέρβος, σε δηλώσεις του από το Indian Wells αναφέρθηκε στο θέμα, λέγοντας: «Όλα είναι πιθανά, θα δούμε. Οι Ολυμπιακοί του Λος Άντζελες είναι πολύ μακριά. Η σκέψη και μόνο με ενθουσιάζει, λατρεύω να παίζω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά όπως ξέρουμε γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ σε κάτι τέτοιο.



Θα το πάω χρόνο με το χρόνο, θα βλέπω πώς είναι το σώμα μου και πόσο αφοσιωμένος θα είμαι, πόσο κίνητρο θα έχω για να συνεχίσω να κάνω καθημερινά αυτό που κάνω στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Γίνεται όλο και δυσκολότερο, αλλά ακόμα αγαπώ αυτό το άθλημα, ακόμα αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και ακόμα είμαι στο νούμερο ένα».

