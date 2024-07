Η Κόκο Γκοφ ανακοινώθηκε ως η έτερη σημαιοφόρος των ΗΠΑ, με την αντίδραση της 20χρονης τενίστριας να είναι... ανεκτίμητη τη στιγμή που μαθαίνει την είδηση.

Στο ντεμπούτο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Κόκο Γκοφ ορίστηκε ως σημαιοφόρος των ΗΠΑ και θα βρίσκεται στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς την Παρασκευή (26/7) στην τελετή έναρξης στον Σικουάνα.

Η 20χρονη κάτοχος του περυσινού US Open έμαθε το νέο από τον συμπαίκτη της στη αποστολή των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γιούμπανκς. Η ίδια, αρχικά, σοκαρίστηκε και προσπάθησε να μην κλάψει αλλά στη συνέχεια αυτό έμοιαζε αδύνατο.

Μάλιστα, η Νο.2 του κόσμου φόρεσε το λευκό τζάκετ των σημαιοφόρων των ΗΠΑ και πόζαρε μπροστά στο σήμα της χώρας της.

Δείτε το βίντεο:

"Let's go Coco!" ✨



The moment @CocoGauff was informed of her newest role at #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/DQarRplGTy