Πού θα δείτε τον μεγαλό τελικό του Indian Wells μεταξύ Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης αναμέσα σε Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα, για τον τελικό του Indian Wells Γυναικών.

Η ώρα για τον μεγάλο τελικό του Indian Wells Γυναικών έφτασε! Το νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα θα αντιμετωπίσει το νο.3, Έλενα Ριμπάκινα, λίγες εβδομάδες μετά τον τελικό του Australian Open, με τις δύο αθλήτριες να διασταυρώνουν ξανά τα «ξίφη» τους, αυτή τη φορά με φόντο τον τίτλο στο τουρνούα της Καλιφόρνία.

Η τενίστρια από τη Λευκορωσία, επικράτησε με σχετική ευκολία στα ημιτελικά της Τσέχας, Λίντα Νόσκοβα με 2-0 στα σετ (6-3, 6-4) και «σφράγισε» από νωρίς το εισιτήριο της, ενώ μάλιστα προκρίθηκε στον τελικό χωρίς να έχει χάσει σετ.

Από την άλλη, η 26χρονη που έχει γεννηθεί στη Μόσχα, αλλά αγωνίζεται για το Καζακστάν, αντιμετώπισε με την σειρά της, το νο.9 στη κατάταξη, Ελίνα Σβιτολίνα και αν και δυσκολεύτηκε λίγο παραπάνω, επικράτησε της Ουκρανής με 2-0 (7-5, 6-4), σε ένα παιχνίδι διήρκησε λίγο λιγότερο από δύο ώρες (1:47).

Ο μεγαλός τελικός του Indian Wells Γυναικών είναι προγραμματισμένος για σήμερα το βράδυ (15/03) στις 20:00, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τη συχνότητα του Nova Sports 6.