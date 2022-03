Τρεις τενίστριες του Top10 βρέθηκαν πρόωρα εκτός συνέχειας στο Indian Wells με την Γκαρμπίν Μουγκουρούθα να είναι το μεγαλύτερο «θύμα».

Οι εκπλήξεις… περίσσευαν από τα ματς που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα στο Indian Wells. Μεγαλύτερη όλων ο αποκλεισμός της Γκαρμπίν Μουγκουρούθα από την Αλισον Ρίσκε σε ένα αλλοπρόσαλλο ματς.

Η Μουγκουρούθα κέρδισε με 6-0 το πρώτο σετ και προηγήθηκε με 3-0 στο δεύτερο, όμως ηττήθηκε καθώς η Ρίσκε της πήρε 8 συνεχόμενα games και συνολικά 12 από τα επόμενα 13! Από 0-3 πήρε με 6-3 το δεύτερο σετ και στη συνέχεια διέλυσε την Ισπανίδα στο τρίτο, επικρατώντας με 6-1.

Drops the first nine games, wins 12 of the next 13



@Riske4rewards turns around a crazy match against Muguruza to advance to Round 3!#IndianWells pic.twitter.com/0wNSnkYQ8T