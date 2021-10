Indian Wells: Νοκ άουτ η Σβιόντεκ, πιο κοντά στο Νο7 η Σάκκαρη (vid)

Η Γέλενα Οσταπένκο απέκλεισε την Ίγκα Σβιόντεκ και η Μαρία Σάκκαρη εάν η Όνς Τζαμπέρ δεν κατακτήσει το Indian Wells θα είναι το νέο Νο7 στις 18/10.

Μετά από την Καρολίνα Πλίσκοβα που ήταν στο Νο1 του ταμπλό και το Νο2 η Ίγκα Σβιόντεκ έμεινε εκτός στο Indian Wells.

Η Γέλενα Οσταπένκο απέκλεισε με 6-4,6-3 στον 4ο γύρο την Ίγκα Σβιόντεκ και αυτό σημαίνει ότι η Μαρία Σάκκαρη που έχει εξασφαλίσει την άνοδο στο Νο8 εάν η Ονς Τζαμπέρ δεν κατακτήσει το Indian Wells θα είναι την Δευτέρα στο Νο7!

A+ @JelenaOstapenk8 wins the battle of Roland-Garros champions, taking down No.2 seed Swiatek to reach the last eight! #BNPPO21 pic.twitter.com/jAKi9KEzhF

Η Τζαμπέρ θα παίξει σε λίγες ώρες στον 4ο γύρο με την Καλίνκσκαγια.

Βέβαια η Ίγκα Σβιόντεκ δεν εξασφάλισε όπως η Μαρία Σάκκαρη και η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα το εισιτήριο για τo WTA και θα συνεχίσουν να παλεύουν στα επόμενα τουρνουά.

Από την άλλη εκτός Indian Wells έμεινε και η Ελίνα Σβιτολίνα η οποία αποκλείστηκε με 6-1,6-1 από την Τζέσικα Πέγκουλα.

Make that SEVEN Top-10 wins on the year



@JLPegula's flawless performance against Svitolina puts her through to the #BNPPO21 quarterfinals! pic.twitter.com/TugIwFdBjZ