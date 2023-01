O Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρώτη του αντίδραση μετά το τέλος του τελικού στο Australian Open, έκανε μια κίνηση που θυμίζουν Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στη Μελβούρνη πετυχαίνοντας τον στόχο του, την κατάκτηση του 10ου τίτλου στο Australian Open, φθάνοντας στα 22 Grand Slam, όσα έχει και ο Ράφαελ Ναδάλ.

Αμέσως μετά τον νικητήριο πόντο απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Τζόκοβιτς γύρισε προς την ομάδα του και με το δεξί του χέρι έδειξε κατά σειρά το μυαλό, την καρδιά και τα... γεννητικά του όργανα.

Είναι η ίδια αφιέρωση, που είχε κάνει με δηλώσεις του ο Κάρλος Αλκαράθ, όταν στο περσινό Masters της Μαδρίτης είχε νικήσει τον Τζόκοβιτς στον ημιτελικό με 2-1 σετ. Ο 19χρονος Ισπανός, μιλώντας μετά τη νίκη του επί του Τζόκοβιτς και το τι χρειαζόταν για να φθάσει σε αυτή, είχε πει: «Είναι συνδυασμός, μυαλού, καρδιάς και γεννητικών οργάνων». Σήμερα ο Τζόκοβιτς με τη νίκη του στο Australian Open τον προσπέρασε στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πάντως ο Αλκαράθ με ανάρτησή του στα social media φρόντισε να συγχαρεί τον Τζόκοβιτς, γράφοντας πως ελπίζει να τον δει ξανά σύντομα στα κορτ.

Congratulations @DjokerNole for the Australian Open and the world number ! Very well deserved! Hope to see you soon on court! pic.twitter.com/B43X5AHz1E