Υπεύθυνος ασφάλειας στο Australian Open μπέρδεψε τη σερβική σημαία με τη ρωσική για να ακολουθήσει ένας απολαυστικός διάλογος με Σέρβους.

Απίθανο περιστατικό συνέβη σε αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open με υπεύθυνο ασφάλειας να προσπαθήσει να κατασχέσει από Σέρβους τη σημαία της χώρας τους, μόνο που υπέπεσε σε λάθος, καθώς μπέρδεψε τη σημαία της Σερβίας με αυτή της Ρωσίας.

Το εντυπωσιακό που φαίνεται στο βίντεο είναι το ντοσιέ με τις σημαίες των χωρών που κρατούσε ο υπεύθυνος ασφάλειας, με τους Σέρβους να του δείχνουν ποια είναι η σημαία της χώρας τους και ποια της Ρωσίας.



«Ναι, αλλά επίσης μισείς τους Κροάτες» ανταπάντησε ο υπεύθυνος ασφάλειας, με έναν από τους Σέρβους να του λέει πως ο καλύτερος φίλος και η φίλη του είναι από την Κροατία.

«Αγαπάμε όλους τους πρώην Γιουγκοσλάβους και επίσης αγαπάμε τους Ρώσους» συμπλήρωσε άλλος Σέρβος.

Australian Open 🇦🇺 security tried to confiscate the Serbian flag 🇷🇸 from Novak Djokovic's fans, confusing it with the Russian 🇷🇺 which is banned at this tournament. They had to open a special booklet to identify the flag. pic.twitter.com/Ngqe5a3eZ2