Ο καύσωνας στη Μελβούρνη έφερε διακοπές αγώνων στα εξωτερικά γήπεδα στη 2η ημέρα του Australian Open.

H Μελβούρνη βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν προβλήματα στη 2η ημέρα του Australain Open.

Με θερμοκροασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου οι διοργανωτές υποχρεώθηκαν να διακόψουν τους αγώνες σε όλα τα εξωτερικά γήπεδα γύρω στις 14:15, τοπική ώρα.

Αντίθετα στα γήπεδα με οροφή (Rod Laver Arena, Margaret Court Arena, John Cain Arena) επετράπη να συνεχιστούν.

