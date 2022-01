Τελικά, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/1) θα υπάρξει η απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Πολυπολιτισμικότητας για το αν ο Τζόκοβιτς θα παραμείνει στην Αυστραλία ή όχι!

Το πρωί της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), αρχικά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είδε τον δικαστή Αντονι Κέλι να τον δικαιώνει όσον αφορά στο θέμα της βίζας τους.

Ωστόσο, τα πάντα είναι πλέον στο χέρι του Ομοσπονδιακού Υπουργού Μετανάστευσης και πολυπολιτισμικότητας, Αλεξ Χοκ, ο οποίος βάσει των αρμοδιοτήτων μπορεί να ακυρώσει τη βίζα του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο.

Ωστόσο, βάσει των όσων μεταφέρουν τα ΜΜΕ της Αυστραλίας, η απόφαση θα παρθεί τα ξημερώματα της Τρίτης - γεγονός που σημαίνει ότι ο Τζόκοβιτς για σήμερα τουλάχιστον είναι ελεύθερος.

Θυμίζουμε ότι κανονικά είχε δικαίωμα ο Υπουργός να αποφασίσει εντός τεσσάρων ωρών από την απόφαση του Δικαστηρίου, αλλά αυτό δεν συνέβη κι έτσι το θρίλερ παίρνει παράταση!

Novak Djokovic will be a free man tonight



Govt wont make decision to deport him tonight per @Gallo_Ways



Immigration Minister had 4h to cancel before he was freed from detention



Decision to cancel can still be made but will be tomorrow or in days afterhttps://t.co/cSKqKELJ4O