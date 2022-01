Κρεγκ Τίλι: «Κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε για να φέρουμε τους τενίστες στο Australian Open» (vid)

Ο επικεφαλής του Australian Open, Κρεγκ Τίλι, αρνήθηκε των ευθυνών του για το μπάχαλο στην υπόθεση Τζόκοβιτς.

Αν και οι περισσότεροι ρίχνουν την ευθύνη πάνω του για την υπόθεση Τζόκοβιτς (οι άλλοι μισοί την ρίχνουν στον Σέρβο) ο επικεφαλής του Australian Open, Κρεγκ Τίλι, αρνήθηκε των ευθυνών του.

Βγήκε να μιλήσει στο Channel 9 της Αυστραλίας, με τον δημοσιογράφο να τον πιέζει αρκετά για να πει αν και τι λάθη έγιναν από την πλευρά τους, με τον Τίλι να αναφέρει πως έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν για να έχουν όλους τους τενίστες διαθέσιμους. Το Tennis Australia όπως έχει προκύψει, είχε δώσει λάθος πληροφορίες στους τενίστες σχετικά με το τι ισχύει για τις ιατρικές εξαιρέσεις και τα κρούσματα κορονοϊού.

«Οι πληροφορίες που είχαμε και δίναμε στους αθλητές στις συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ήταν σωστές. Μην ξεχνάμε ότι πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις και εκτός τένις, επισκεπτών στη χώρα που ζητούν ιατρική εξαίρεση. Εμείς βάλαμε δύο πάνελ να εξετάζουν τις αιτήσεις. Δεν πρόκειται να ρίξουμε σε κανέναν ευθύνες. Κάθε εβδομάδα μιλούσαμε με τις αρμόδιες αρχές για να σιγουρευτούμε ότι κάνουμε το σωστό. Το μπέρδεμα με τις πληροφορίες έχει να κάνει με την διαφορετικότητα που υπάρχει στο περιβάλλον συνεχώς» είπε εννοώντας πως λόγω της πανδημίας οι καταστάσεις αλλάζουν συνεχώς.

Wish this interview with Craig Tiley just now had been about five times as long, given his public silence since the Novak Djokovic deportation saga began…but I guess it’s something.



“I would like to see him play the #AusOpen,” Tiley says. pic.twitter.com/a8fxaUbWtx