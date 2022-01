Θαυμαστές Τζόκοβιτς: «Αφήστε τον να φύγει, δεν είναι εγκληματίας αλλά ήρωας του τένις» (vid)

Θαυμαστές του Νόβακ Τζόκοβιτς έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο που «κρατείται» ο Σέρβος τενίστας και στέκονται δίπλα του στην «περιπέτεια» που έχει τις τελευταίες ώρες στην Αυστραλία.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει εσώκλειστος σε ξενοδοχείο προσφύγων στην περιοχή του Κάρλτον, πολύ κοντά στο κέντρο της Μελβούρνης, αλλά δεν είναι μόνος. Αρκετοί θαυμαστές του, κυρίως Σέρβοι, έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο όπου «κρατείται» ο τενίστας για να εκφράσουν με συνθήματα και πανό τη στήριξή τους στον Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν έμεινε άπραγος, καθώς τους έστελνε καρδιές και φιλιά!

«Αφήστε τον Νόβακ να φύγει! Δεν είναι εγκληματίας, είναι ήρωας του τένις, θέλουμε να τον δούμε!», ήταν ένα από τα πολλά συνθήματα που ακούστηκαν έξω από το ξενοδοχείο του Σέρβου τενίστα, ο οποίος άσκησε έφεση μέσω των δικηγόρων του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μελβούρνης για την ακύρωση απόφασης της αυστραλιανής κυβέρνησης και στην χθεσινή ακρόαση που ξεκίνησε στις 6 μμ (τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδας) αναμενόταν να αποφανθεί για την τύχη του, αλλά ο αρμόδιος δικαστής ανέβαλε τη διαδικασία για τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Ως τότε, ο Τζόκοβιτς θα πρέπει να παραμείνει έγκλειστός -και υπό φύλαξη- στο ξενοδοχείο όπου η κυβέρνηση συγκεντρώνει πρόσφυγες, μετανάστες και όσους έχουν κάνει έφεση για παρόμοιες υποθέσεις με αυτή του Σέρβου.

🗣️ "Let Novak go! He's not a criminal he's a tennis hero!"



Fans protested outside the state-run quarantine facility in Australia where Novak Djokovic is being held. pic.twitter.com/XlO4EMOhUs