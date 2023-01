Από τους αγώνες της Ριμπάκινα με την Αζερένκα και της Σαμπαλένκα με την Λινέτ θα βγει το ζευγάρι του τελικού των γυναικών στο Australian Open.

Οι ημιτελικοί του απλού γυναικών κυριαρχούν στο πρόγραμμα της Πέμπτης (26/1) στο Australian Open. Οι Σαμπαλένκα, Ριμπάκινα, Αζαρένκα και Λινέτ είναι οι παίκτριες που θα διεκδικήσουν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου (28/1).

