Η Μαρία Σάκκαρη με 38 winners πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γιουάν και συνεχίζει στη Μελβούρνη.

Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να περάσει χωρίς απώλεια σετ το πρώτο εμπόδιο στο Australian Open.

Κέρδισε την Κινέζα Γιου Γιουάν με 2-0 σετ (6-1, 6-4) παίζοντας επιθετικά και στον δεύτερο γύρο θα παίξει με την 17χρονη Ρωσίδα Nτιάνα Σνάιντερ, η οποία ήρθε στο κυρίως ταμπλό από τα προκριματικά και κέρδισε στον πρώτο γύρο την Σλοβάκα Κούτσοβα με 7-6, 7-5.

THAT is how you finish a match @mariasakkari cracks 38 winners to pass her first #AO2023 test