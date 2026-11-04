Ζβέρεφ: «Είμαι το μοναδικό Νο.1 στην ιστορία, που πρέπει να εξηγήσει γιατί είμαι σε αυτή τη θέση»
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ από τη Δευτέρα (2/11) βρίσκεται στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης κι έγινε ο 30ός παίκτης στην ιστορία που το καταφέρνει.
Ο 29χρονος Γερμανός στο πρώτο του παιχνίδι ως Νο.1, ηττήθηκε από τον Λορέντσο Μουζέτι κι αποκλείστηκε στο Παρίσι, ένα αποτέλεσμα που έφερε εκνευρισμό στον Ζβέρεφ.
«Για να το απλοποιήσω, εκείνος έπαιξε πραγματικά καλά κι εγώ πραγματικά άσχημα. Ίσως ήταν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις μου τους τελευταίους μήνες», είπε αρχικά ο Ζβέρεφ και στη συνέχεια εξέφρασε το παράπονο, την απορία του.
«Είμαι λίγο ενοχλημένος τις τελευταίες δύο μέρες, επειδή η κατάκτηση της θέσης του Νο. 1 στον κόσμο είναι κάτι που νομίζω ότι ονειρεύεται κάθε παίκτης. Αλλά από την άλλη, νιώθω ότι είμαι ο μόνος Νο.1 στην ιστορία του τένις που πρέπει να εξηγήσει γιατί είναι εντάξει για μένα να είμαι Νο. 1 στον κόσμο... Kάτι που το βρίσκω αρκετά δύσκολο. Επειδή μου αξίζει να βρίσκομαι εκεί που είμαι. Δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να εξηγήσει τον εαυτό του τόσο πολύ, όσο έπρεπε να το κάνω εγώ τις τελευταίες δύο μέρες».
Alexander Zverev says he’s annoyed that he’s the only world No. 1 in history who has to explain why it’s ok for him to be world No. 1: “I was a bit annoyed the last couple of days because achieving the world No. 1 status is something I think every player dreams of. But then, I feel like I’m the only world No. 1 in tennis history that has to explain why it’s ok for me to be world No. 1… which I find quite difficult. Because I deserve to be where I am. I don’t think anyone has to explain themselves as much as I had to do in the last couple of days.” https://t.co/qVVNmqILEA— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 4, 2026
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