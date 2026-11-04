Ζβέρεφ: «Είμαι το μοναδικό Νο.1 στην ιστορία, που πρέπει να εξηγήσει γιατί είμαι σε αυτή τη θέση»

Δημήτρης Ντζάνης
Ζβέρεφ: «Είμαι το μοναδικό Νο.1 στην ιστορία, που πρέπει να εξηγήσει γιατί είμαι σε αυτή τη θέση»
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O Αλεξάντερ Ζβέρεφ μετά την ήττα του από τον Λορέντσο Μουζέτι στο Παρίσι, εξέφρασε τα ανάμικτα συναίσθημά του τις τελευταίες ημέρες κι από τη στιγμή που ανέβηκε στο Νο.1.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ από τη Δευτέρα (2/11) βρίσκεται στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης κι έγινε ο 30ός παίκτης στην ιστορία που το καταφέρνει.

Ο 29χρονος Γερμανός στο πρώτο του παιχνίδι ως Νο.1, ηττήθηκε από τον Λορέντσο Μουζέτι κι αποκλείστηκε στο Παρίσι, ένα αποτέλεσμα που έφερε εκνευρισμό στον Ζβέρεφ.

«Για να το απλοποιήσω, εκείνος έπαιξε πραγματικά καλά κι εγώ πραγματικά άσχημα. Ίσως ήταν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις μου τους τελευταίους μήνες», είπε αρχικά ο Ζβέρεφ και στη συνέχεια εξέφρασε το παράπονο, την απορία του.

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«Είμαι λίγο ενοχλημένος τις τελευταίες δύο μέρες, επειδή η κατάκτηση της θέσης του Νο. 1 στον κόσμο είναι κάτι που νομίζω ότι ονειρεύεται κάθε παίκτης. Αλλά από την άλλη, νιώθω ότι είμαι ο μόνος Νο.1 στην ιστορία του τένις που πρέπει να εξηγήσει γιατί είναι εντάξει για μένα να είμαι Νο. 1 στον κόσμο... Kάτι που το βρίσκω αρκετά δύσκολο. Επειδή μου αξίζει να βρίσκομαι εκεί που είμαι. Δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να εξηγήσει τον εαυτό του τόσο πολύ, όσο έπρεπε να το κάνω εγώ τις τελευταίες δύο μέρες».

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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