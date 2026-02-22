Το απίστευτο σαρδάμ δημοσιογράφου σε τενίστα: «Του έκανες σεξ τρεις φορές»
Ο Σεμπάστιαν Κόρντα, λίγες ημέρες πριν από το ATP του Ντουμπάι, επικράτησε στα ημιτελικά του «Delray Beach» του Φλάβιο Κομπόλι με 2-0 στα σετ 7-6, 6-1 και τώρα θα αντιμετωπίσει, αργά το βράδυ της Κυριακής (22/02, 23:00), στον τελικό της διοργάνωσης τον συμπατριώτη του Τόμι Πολ.
Το απόλυτο στιγμιότυπο της αναμέτρησης βέβαια ήρθε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, όταν ο δημοσιογράφος, ο οποίος έπαιρνε συνέντευξη από τον Κόρντα του υπενθύμισε το σερί νικών που έχει εναντίον του Ιταλού τενίστα.
«Έπαιξες με τον Φλάβιο τρεις φορές και έκανες σεξ μαζί του (εννοούσε είχες επιτυχία) και τις τρεις φορές», σχολίασε ο δημοσιογράφος, προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων.
«Λοιπόν, είναι ένας όμορφος άντρας», απάντησε με χιούμορ το νο.50 της παγκόσμιας κατάταξης, εν μέσω υστερικού γέλιου από το κοινό που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου της Φλόριντα.
Η σύγχυση προέκυψε εξαιτίας της ομοιότητας των λέξεων σεξ και επιτυχία στα αγγλικά, η οποία προκάλεσε αυτό το αστείο γλωσσικό ολίσθημα του συνεντευξιαστή που έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ.
😭😂 ¡YA TENEMOS EL MEJOR VIDEO DEL AÑO!
- Entrevistadora: “Jugaste con Flavio (Cobolli) tres veces y tuviste sexo con él *quise decir éxito* las tres veces.”
- Sebi Korda: “Bueno, es un hombre guapo”.
💀☠️💀☠️💀☠️
pic.twitter.com/SNQAylu1VZ— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 21, 2026
Για την ιστορία πάντως, ο Κόρντα έχει να παίξει σε αγώνα τίτλου από τον Ιανουάριο του 2024, ενώ έχει ρεκόρ μόλις δύο νικών και επτά ηττών στους τελικούς που έχει συμμετάσχει.
Αντίπαλός του, όπως αναφαφέρθηκε και παραπάνω, θα είναι το νούμερο 24 της παγκόσμιας κατάταξης, Τόμι Πολ, ο οποίος με την σειρά του νίκησε στο δικό του ημιτελικό τον Λέρνερ Τιέν (νούμερο 23) με 2-1 στα σετ (4-6, 6-4 και 6-3) σε ένα παιχνίδι που διήρκησε δύο ώρες και 17 λεπτά.
