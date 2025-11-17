Μετά τον τελικό του WTA Finals και μια σεζόν γεμάτη επιτυχίες, η Νο1 του κόσμου ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.

Μετά τον τελικό του WTA Finals στο Ριάντ, όπου ηττήθηκε από την Έλενα Ριμπάκινα, η Αρίνα Σαμπαλένκα αποφάσισε να αφήσει πίσω της την πίεση της σεζόν και να πάει διακοπές. Η Νο1 τενίστρια του κόσμου ταξίδεψε στις Μαλδίβες, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, τον Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη.

Στα social media, η Σαμπαλένκα εντυπωσίασε τους followers της με βίντεο όπου κολυμπά ανάμεσα σε καρχαρίες υφάλου, φορώντας κίτρινο μπικίνι και παραμένοντας εντελώς ακίνητη.

Να θυμίσουμε ότι το 2025 ήταν για την Σαμπαλένκα μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, μετρώντας τέσσερις τίτλους, τρεις παρουσίες σε τελικούς Grand Slam και την υπεράσπιση του τροπαίου της στο US Open.