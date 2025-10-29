Οι Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς στο Ζάππειο την Παρασκευή

Οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Στέφανος Τσιτσιπάς δίνουν ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό το απόγευμα της Παρασκευής στο Ζάππειο σε ένα ξεχωριστό τενιστικό event.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δίνουν ραντεβού με τους φίλους του τένις και όχι μόνο την Παρασκευή (31/10) στο Ζάππειο σε μια συνάντηση που θα λειτουργήσει ως μια πρώτη γεύση για το 250άρι ATP τουρνουά της Αθήνας ( Hellenic Championship), που ξεκινά με τον προκριματικό γύρο το Σάββατο (1/11) στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ.

Στα πλαίσια της προώθησης Hellenic Championship, που θα ολοκληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου, οι Τζόκοβιτς και Τσιτσιπάς το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στις 16:00 θα πάρουν μέρος σε ένα ξεχωριστό τενιστικό event. Οι δύο παίκτες στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου θα δώσουν ένα σύντομο τενιστικό σόου σε ειδικά στημένο μίνι κορτ.

Οι πολίτες της Αθήνας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τον θρυλικό Σέρβο τενίστα και τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη όλων των εποχών να μετρούν δυνάμεις σε ένα σύντομο μεταξύ τους παιχνίδι, αλλά και να βγάλουν φωτογραφίες με το κοινό και να μοιράσουν αυτόγραφα.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι διοργανωτές υπόσχονται ένα απόγευμα γεμάτο δράση, μουσική και περισσότερες εκπλήξεις.