Τζόρτζε Τζόκοβιτς: «Προτεραιότητά μας το τουρνουά να παραμείνει στην Αθήνα»

O Τζόρτζε Τζόκοβιτς, διευθυντής του τουρνουά Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, έκανε ξεκάθαρο πως η διοργάνωση που θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ έχει ως προτεραιότητα να παραμείνει στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250, ο διευθυντής του τουρνουά Τζόρτζε Τζοκοβιτς έκανε ξεκάθαρο πως η διοργάνωση θέλει να παραμείνει στην Ελλάδα και την Αθήνα για πολλά χρόνια.

Ο Σέρβος σε σχετική ερώτηση τόνισε πως η Ελλάδα είναι μία μεγάλη αγορά, την οποία δεν έχει εκμεταλλευτεί η ATP. Υπογράμμισε το γεγονός ότι η χώρα μας έχει περίπου 30 χρόνια να φιλοξενήσει αντίστοιχη διοργάνωση.

Για τους παραπάνω λόγους ο διευθυντής του Vanda Pharmaceutical Hellenic Championship 250 αποκάλυψε πως στόχος του τουρνουά και του ίδιου συνάμα είναι η παραμονή του θεσμού στην Αθήνα. Παράλληλη είπε πως η διοργάνωση, η οποία θα λάβει χώρα από 1 έως 8 Νοεμβρίου στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί ένα σημαντικό... στοίχημα για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις όσον αφορά το θέμα της παραμονή του τουρνουά.

Οι δηλώσεις του Τζόρτζε Τζόκοβιτς

«Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το τουρνουά ως μια μεμονωμένη διοργάνωση, επιθυμούμε να το καθιερώσουμε για πολλά χρόνια στην Αθήνα, καθώς είναι μία αγορά που είχε να προσεγγιστεί 30 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να προσφέρουμε μια επιτυχημένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση, ώστε το ATP να είναι ικανοποιημένο από την εποπτεία και τη συνεργασία, και ευελπιστούμε από τον Νοέμβριο κιόλας, μετά το πέρας του τουρνουά να διαπραγματευτούμε την παράταση της άδειας για αρκετά ακόμη χρόνια».

Δείτε την εκπομπή Galacticos κανάλι του Gazzetta στο Youtube