Ο Τσιτσιπάς έκανε τους πάντες unfollow στο Instagram εκτός από έναν τενίστα - Ποιος είναι αυτός
O Στέφανος Τσιτσιπάς, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν είναι μαζί με την Πάολα Μπαντόσα, συνεχίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ για την εκτός court δραστηριότητά του.
Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει τις περίεργες κινήσεις του στα social media και αυτό που έκανε αυτή τη φορά πραγματικά τους άφησε όλους άφωνους. Ο 27χρονος έκανε κάτι που δεν το περίμενε κανένας, σχεδόν 10 μέρες μετά τον αποκλεισμό του από το US Open στον 2o γύρο από τον Γερμανό, Ντένις Αλτμάιερ.
Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς έκανε unfollοw όλα τα άτομα που ακολουθούσε στο Instagram, αλλά κράτησε μόνο έναν: Ο λόγος για τον 34χρονο Βούλγαρο τενίστα Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, πρώην Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.
Δείτε ΕπίσηςDavis Cup: Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Ζοάο Φονσέκα δεσπόζουν στη μονομαχία Ελλάδας και Βραζιλίας στο ΟΑΚΑ
Ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από τον ίδιο.
Ο Τσιτσιπάς καλείται τώρα να αντιπροσωπεύσει τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας στο Davis Cup, το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ με αντίπαλο τη Βραζιλία του Ζοάο Φονσέκα (Νο.42), που από πολλούς θεωρείται το επόμενο big thing του παγκόσμιου τένις.
Stefanos Tsitsipas ha dejado de seguir a todo el mundo en Instagram excepto a Dimitrov.— José Morón (@jmgmoron) September 7, 2025
🧐🧐🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/6JN0Mdm1n3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.