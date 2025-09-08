Ο Τσιτσιπάς έκανε τους πάντες unfollow στο Instagram εκτός από έναν τενίστα - Ποιος είναι αυτός

Newsroom
Τσιτσιπάς, Κλήρωση, Σινσινάτι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε unfollow όλα τα άτομα που ακολουθούσε στο Instagram και κράτησε μόνο ένα...

O Στέφανος Τσιτσιπάς, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν είναι μαζί με την Πάολα Μπαντόσα, συνεχίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ για την εκτός court δραστηριότητά του.

Ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει τις περίεργες κινήσεις του στα social media και αυτό που έκανε αυτή τη φορά πραγματικά τους άφησε όλους άφωνους. Ο 27χρονος έκανε κάτι που δεν το περίμενε κανένας, σχεδόν 10 μέρες μετά τον αποκλεισμό του από το US Open στον 2o γύρο από τον Γερμανό, Ντένις Αλτμάιερ.

Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς έκανε unfollοw όλα τα άτομα που ακολουθούσε στο Instagram, αλλά κράτησε μόνο έναν: Ο λόγος για τον 34χρονο Βούλγαρο τενίστα Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, πρώην Νο.3 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς

tsitsipas unfollow

 

Ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από τον ίδιο.

Ο Τσιτσιπάς καλείται τώρα να αντιπροσωπεύσει τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας στο Davis Cup, το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ με αντίπαλο τη Βραζιλία του Ζοάο Φονσέκα (Νο.42), που από πολλούς θεωρείται το επόμενο big thing του παγκόσμιου τένις.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

