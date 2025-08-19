Πολλή συζήτηση για το πιεστικό πρόγραμμα επανέφερε στον κόσμο του τένις η αποχώρηση του Γιάνικ Σίνερ στον τελικί του Masters στο Σινσινάτι απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ.

Η απόφαση του Γιάνικ Σίνερ να αποχωρήσει μετά το 5ο game στον τελικό του Masters στο Σισνινάτι απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, φούντωσε ξανά τη συζήτηση για το γεμάτο καλεντάρι, γτην απόφαση τουρνουά Μasters, όπως στο Σινσινάτι, να παρατείνουν τη διάρκειά τους παραπάνω από 10 ημέρες, καθώς και τις δύσκολες συνθήκες, που είναι υποχρεωμένοι να παίζουν οι παίκτες.



Στη βιομηχανία του τένις, οι διοργανωτές του Masters στο Σινσινάτι ξόδεψαν 260 εκατομμύρια δολάρια για το τουρνουά, αλλά «έκαψαν» το προϊόν τους, βάζοντας τους παίκτες να αγωνίζονται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.

Χαρακτηριστική η δήλωση του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φόκινα, ο οποίος αποχώρησε από το τουρνουά.

«Ένας τελικός τη Δευτέρα στις 3:00 το μεσημέρι τον Αύγουστο στο Σινσινάτι, μετά από όλο το ταξίδι Τορόντο-Σινσινάτι, με τόσες πολλές αποχωρήσεις και παίκτες που πέθαιναν από εξάντληση... κάτι πρέπει να αλλάξει».

Συνολικά οκτώ παίκτες ταλαιπωρήθηκαν από τη ζέστη και την υψηλή υγρασία αυτές τις ημέρες στο Οχάιο, όπως ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κόντρα στον Αλκαράθ ή η περίπτωση του Αρθουρ Ρίντερκνεχ, που χρειάστηκε ακόμη και ιατρική βοήθεια στο γήπεδο.

Les images sont terribles pour Rinderknech



Auger-Aliassime et l'arbitre sont allés le voirpic.twitter.com/sdH7K8UjXL https://t.co/2odps795VP August 11, 2025

«Οι παίκτες φταίνε»

Αυτό το nos stop ανάμεσα στα ταξίδια και στα τουρνουά, δεν δίνει τη δυνανότητα στους παίκτες να πάρουν μια ανάσα.

Ο Κάρλος Αλκαράθ και η Ίγκα Σβιόντεκ μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Σινσινάτι, ταξίδεψαν αμέσως για τη Νέα Υόρκη για να πάρουν μέρος στο μεικτό διπλό του US Open, που αρχίζει το βράδυ της Τρίτης (19/8) με έπαθλο ένα εκατομμύριο δολάρια για τον νικητή. Και οι δυο τους σε λιγότερο από 24 ώρες θα μπουν ξανά στο κορτ, για να αγωνιστούν στο μεικτό διπλό του US Open.

«Οι παίκτες φταίνε» λέει ο Ιταλός, Πάολο Μπερτολούτσι, πρώην παίκτης και νυν σχολιαστής και συμπλήρωσε «Δέχονται τα δεκαήμερα τουρνουά, με αντάλλαγμα περισσότερα χρήματα και παίζουν τον τελικό στις 3μ.μ για να προλάβουν να φθάσουν στη Νέα Υόρκη το βράδυ και να παίξουν στο πολύ πλούσιο μικτό τουρνουά. Χρειαζόμαστε μια συζήτηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. SOS τένις».

Αλκαράθ: «Μετά το τρίτο game κατάλαβα ότι δεν ένιωθε καλά»

Ο Γιάνικ Σίνερ έπεσε «θύμα» των δύσκολων καιρικών συνθηκών, ίσως κι ενός διατροφικού λάθους, με αποτέλεσμα στον τελικό να αντέξει μόλις για 20 λεπτά.

Ο Αλκαράθ σε δηλώσεις του τόνισε, ότι πολύ γρήγορα κάτι δεν πήγαινε καλά με τον αντίπαλό του. «Μετά το τρίτο game συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωθε καλά. Τον γνωρίζω καλά. Έχουμε δώσει πολλές μάχες τα τελευταία δύο χρόνια... Ξέρω το στιλ του και πώς παίζει. Παρατήρησα ότι ήταν πιο επιθετικός από το συνηθισμένο και έκανε λάθη πολύ νωρίτερα στη φάση. Κι αυτό δεν είναι κάτι που κάνει ο Γιάνικ. Ένιωσα ότι η γλώσσα του σώματός του δεν ήταν η καλύτερη. Οπότε ναι, γύρω στο τρίτο game συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωθε καλά» είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Σίνερ αποσύρθηκε από το μεικτό στο US Open

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη του απλού στο US Open ο Σίνερ απέσυρε τη συμμετοχή του από το μεικτό διπλό, όπου υθα αγωνιζόταν με την Τσέχα, Κατερίνα Σινιάκοβα, καθώς θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του αλλά και τους βαθμούς του, για να παραμείνει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης. για να αποφύγει τον κίνδυνο να τον ξεπεράσουν στην κατάταξη. Tη θέση τους στο μεικτό διπλό παίρνουν η Ντάνιελ Κόλινς και ο Κρίστιαν Χάρισον.

«Τώρα έχω μερικές μέρες για να αναρρώσω, ελπίζω να είμαι έτοιμος. Τα τουρνουά Grand Slam είναι τα πιο σημαντικά της χρονιάς και της καριέρας μου. Ξέρω ότι το US Open είναι πολύ δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα ανυπομονώ να παίξω. Αν είμαι έτοιμος, σωματικά και ψυχικά, θα τα δώσω όλα. Ελπίζω να τα καταφέρω, αυτός είναι ο κύριος στόχος μου εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε ο Σίνερ.