Σκύλοι... αντικατέστησαν τα ball kids στο Ρίο Open για καλό σκοπό (vid)

Εκπαιδευμένοι σκύλοι αντικατέστησαν τα ball boys στο ATP 500 Ρίο Open, με στόχο την ευαισθητοποίηση για υπεύθυνη υιοθεσία κατοικίδιων ζώων.

Μία σημαντική πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση για υπεύθυνη υιοθεσία κατοικίδιων ζώων πήραν και φέτος οι διοργανωτές του ATP 500 Ρίο Open, που βρίσκεται σε εξέλιξη, αντικαθιστώντας τα ball kids με σκύλους.

Στην πόλη της Βραζιλίας, οι φίλαθλοι στο «Jockey Club Brasileiro» είδαν τους παίκτες να κάνουν την εμφάνισή τους στη χωμάτινη επιφάνεια των κορτ, κρατώντας από έναν σκύλο.

Οι τέσσερις σκύλοι που επελέγησαν αυτή τη φορά να συμμετάσχουν στο τουρνουά είναι αδέσποτοι και περπατώντας δίπλα στους τενίστες κατά την είσοδο αυτών στον αγωνιστικό χώρο, ίσως να έχουν την ευκαιρία να βρουν τη δική τους οικογένεια.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ρίο Open χρησιμοποιεί σκύλους αντί για τα ball boys, αλλά αποτελεί πλέον παράδοση στα τουρνουά τένις που διεξάγονται στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2016 στο Brazil Open στο Σάο Πάολο.

Forget ball kids. In Rio, it’s all about ball dogs 🐶



Here’s the story behind the dogs which walk on court with the best players in the world at the @RioOpenOficial…

pic.twitter.com/q7GIuxPdlw