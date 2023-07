O Ρούμπλεφ με άνεση τον Ζβέρεφ, πρόκριση και για Ρουντ στο Μπάσταντ

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με άνεση του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Μπάσταντ, πρόκριση στα ημιτελικά και για τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ δεν είχε προβλήματα απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο μεγάλο παιχνίδι των προημιτελικών στο 250άρι χωμάτινο τουρνουά στο Μπάσταντ της Σουηδίας.

Ο Ρώσος επικράτησε με 6-2, 6-3 και πέτυχε τη 2η νίκη καριέρας απέναντι στον Ζβέρεφ και μάλιστα συνεχόμενη, καθώς είχε επικρατήσει και στο Ντουμπάι.

Smooth Sailing@AndreyRublev97 defeats Zverev 6-2, 6-3 to reach the Semi-finals in Bastad!@NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/zCdmq1l63E