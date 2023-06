Ο Φελιθιάνο Λόπεζ αποκλείστηκε από τον Γιάνικ Χάφμαν στα προημιτελικά του τουρνουά της Μαγιόρκα, στο τελευταίο παιχνίδι της 26χρονης πορείας του στο επαγγελματικό τένις.

Ο Γιάνικ Χάνφμαν πρώτα απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου στο τουρνουά της Μαγιόρκα, Στέφανο Τσιτσιπά και μετά έβαλε τέλος στην 26χρονη καριέρα του Φελιθιάνο Λόπεζ στο επαγγελματικό τένις.

Ο Γερμανός επικράτησε με 6-2, 6-4 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά στο 250άρι τουρνουά, όμως το κεντρικό πρόσωπο δεν ήταν άλλο από τον Φελιθιάνο Λόπεζ.

Τρεις μήνες πριν από τα 42α γένεθλιά του ο Ισπανός γνώρισε την αποθέωση από τους συμπατριώτες του στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ράφαελ Ναδάλ. Μάλιστα ο τελευταίος έστειλε το δικό του αποχαιρετηστήριο μήνυμά του στον Λόπεθ, που παραμένει ο Ισπανός με τις περισσότερες νίκες στο γρασίδι, 87, με τον Ναδάλ να ακολουθεί με 76.

A farewell message from @RafaelNadal for @feliciano_lopez #MallorcaChampionships pic.twitter.com/hUNYXUvRRO

«Ήμουν διαφορετικός παίκτης, χωρίς να προσπαθήσω να γίνω, λόγω της ταυτότητάς μου ως παίκτη, του στιλ μου και του σερβίς μου. Αλλά δεν προπονήθηκα για να έχω αυτό το στιλ τένις. Δεν ήθελα να αποσυρθώ με τους ανθρώπους να με λυπούνται ή να παίζω σε επίπεδο που δεν θα ένιωθα άνετα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να παίζω και να νιώθω ανταγωνιστικός μέχρι τώρα» δήλωσε ο Λόπεζ στην ιστοσελίδα της ATP.

Farewell Feliciano @YannickHanfmann's QF 6-2 6-4 win marks the final ATP match for @feliciano_lopez!



What a career #MallorcaChampionships pic.twitter.com/QNi8HTOpfc