Ο Χούμπερτ Χουρκάτς χάρισε ένα από τα highlight της σεζόν από το τουρνουά στο Χάλε

Ο Χούμπερτ Χουρκάτς μπορεί να μην προκρίθηκε στην προημιτελική φάση στο τουρνουά του Χάλε, όμως προσέφερε έναν από τους πόντους της χρονιάς.

Ο Πολωνός στον αγώνα του με τον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπορ πέρασε με απίστευτη άνεση την μπάλα χτυπώντας την με τη ρακέτα ανάμεσα στα πόδια του.

Ο Γκρίκσπορ πήρε τη νίκη με 6-3, 1-6, 7-6(8) και για την είσοδο στα ημιτελικά θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Ρώσος στο δικό του αγώνα νίκησε τον Γερμανό, Γιάνικ Χάφμαν με 7-6(6), 6-3.

ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR @HubertHurkacz STOP THAT #TWO23 pic.twitter.com/M53lKyiJsa