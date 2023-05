Για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του στη Ρώμη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βλέπει τον αγώνα του με τον Λορέντζο Σονέγκο να διακόπτεται εξ αιτίας της βροχής. O αγώνας θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Τρίτης και αν ο Τσιτσιπάς προκριθεί το βράδυ θα παίξει με έναν εκ των Μουζέτι ή Τιάφο.

Έπειτα από αναμονή δύο ωρών διεκόπη οριστικά για απόψε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Λορέντζο Σονέγκο για τη φάση των «32» του Masters της Ρώμης.

Ο αγώνας με τον Ιταλό σταμάτησε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του 1ου σετ, που κατέκτησε ο Τσιτσιπάς με 6-3 σε 42 λεπτά.

Αμέσως η βροχή δυνάμωσε, ο διαιτητής κράτησε για 10 περίπου λεπτά τους παίκτες στις καρέκλες τους, όμως μετά οι Τσιτσιπάς και Σονέγκο έφυγαν για τα αποδυτήρια.

🇬🇧 Today's remaining matches won't resume due to inclement weather.



We'll get you updated on tomorrow's order of play in the next few hours.#IBI23 | @atptour | @WTA pic.twitter.com/GyfxWERbEP