Η «βόμβα» της χρονιάς: Ο Αλκαράθ εκτός συνέχειας στη Ρώμη από το Νο135 του κόσμου!

O qualifier και Νο135 του κόσμου, Φαμπιάν Μαζοράν, πέταξε εκτός συνέχειας στη Ρώμη τον Κάρλος Αλκαράθ, κερδίζοντας με 2-0 σετ!

Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς έγινε πριν λίγο στη Ρώμη με τον Κάρλος Αλκαράθ να μένει εκτός 16αδας από τον Ούγγρο Φαμπιάν Μαροζάν!

Το Νο135 του κόσμου που ήρθε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό, το πρώτο της καριέρας του σε ATP τουρνουά και μάλιστα Masters, έκανε ένα απίθανο ματς επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 7-6) και θα παίξει με τον Τσόριτς στην φάση των «16»!

UPSET OF THE YEAR?



Fabian Marozsan knocks Carlos Alcaraz out of Rome! #IBI23 pic.twitter.com/nH9v6kw3oY