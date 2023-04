Εσβησε 4 match point και πήρε τίτλο στο Μόναχο ο Ρούνε

Απίστευτη ανατροπή από τον Χόλγκερ Ρούνε επί του Βαν ντε Ζάντσουλπ στον τελικό του Μονάχου, γλίτωσε από 2-5 και 4 match point για να πάρει τον τίτλο στο tie break, την ώρα που ο Ρούμπλεφ έχανε τον τελικό στη Βοσνία από τον Λάγιοβιτς.

Με μία τρομερή ανατροπή ο Χόλγκερ Ρούνε κατέκτησε τον τίτλο στο Μόναχο.

Αν και ο Ολλανδός Βαν ντε Ζάντσουλπ είχε στο τρίτο σε προβάδισμα 5-2 και δύο φορές στο σερβίς του, είχε διπλά match point στο 40-15, κατάφερε… να χάσει το ματς στο tie break από τον μαχητή Δανό (6-4, 1-6, 7-6).

Στο τρίτο σετ έγιναν τρομερά πράγματα. Ο Ολλανδός βρέθηκε μπροστά με 5-2 και 40-15 (διπλό match point) υπέρ του στο δικό του σερβίς, όμως όχι μόνο δεν τελείωσε το ματς, αλλά δέχτηκε το break. Ο Ρούνε μείωσε σε 5-4 και έκανε και ένα ακόμη break για το 5-5, με τον Ολλανδό να περνάει μπροστά με 6-5, σπάζοντας ξανά το σερβίς του Δανού!

Ομως και πάλι δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι ενώ είχε άλλα δύο match point στο 40-15!!! Με διπλό λάθος έδωσε το break στον Ρούνε και ο τίτλος θα κρινόταν στο tie break. Εκεί ο Δανός επικράτησε με 7-3 και πήρε έναν πολύ δύσκολο τίτλο.

