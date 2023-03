Δείτε το βίντεο με την μετατροπή του Hard Rock Stadium από γήπεδο του NFL σε γήπεδο τένις.

Η 38η έκδοση του Miami Open στο τένις φιλοξενείται και φέτος στο περίφημο Hard Rock Stadium, την έδρα των Miami Dolphins, ομάδας του NFL.

Ενα γήπεδο χωρητικότητας 65.326 θέσεων, το οποίο χρειάστηκε μερικά 24ωρα για να «μεταμορφωθεί» σε ένα γήπεδο τένις.

Πολλές από τις συρόμενες κερκίδες που διαθέτει το γήπεδο ήρθαν πιο μπροστά στον αγωνιστικό χώρο και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Δείτε την «μεταμόρφωση» του γηπέδου του αμερικανικού ποδοσφαίρου σε γήπεδο τένις:

The stadium inside the stadium



We can’t wait for matches to begin at Stadium Court on Wednesday pic.twitter.com/nvBEOwWplF