Ιστορικό επίτευγμα για τον Χόλγκερ Ρούνε στο Παρίσι, καθώς είναι ο μοναδικός τενίστας στην ιστορία του Tour που κερδίζει σε ένα τουρνουά πέντε παίκτες του Top10.

Ο Χόλγερ Ρούνε έκλεισε την σεζόν με μοναδικό τρόπο. Τέσσερις συνεχόμενοι τελικοί και φινάλε με κούπα απέναντι στον τεράστιο Νόβακ Τζόκοβιτς, που τον φέρνει στο No10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτό αποτελεί και ρεκόρ καριέρας για τον 19χρονο Δανό, ο οποίος στο Παρίσι με τη νίκη του απέναντι στον Σέρβο στο Παρίσι, πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα.

Εγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που απέκλεισε στο ίδιο τουρνουά πέντε παίκτες της πρώτης 10αδας στην παγκόσμια κατάταξη!

Αφού πρώτα απέκλεισε τον Βαβρίνκα, στη συνέχεια κέρδισε κατά σειρά τους: Χουρκάτζ (Νο10), Ρούμπλεφ (Νο9), Αλκαράθ (Νο1), Αλιασίμ (Νο8) και Τζόκοβιτς (Νο7).

Στο παρελθόν αρκετοί τενίστες κατάφεραν να κερδίσουν 4 παίκτες του Top10 σε ένα τουρνουά, αλλά κανείς πέντε. Στατιστικά είναι σχεδόν αδύνατο να παίξει ένας τενίστας στο ίδιο τουρνουά με πέντε παίκτες της πρώτης 10αδας, αλλά αυτό έτυχε στον Ρούνε που κατάφερε να τους κερδίσει όλους.

Ενδεικτικά να πούμε ότι 4 νίκες απέναντι σε παίκτες της πρώτης 10αδας έχουν κάνει οι Φέντερερ, Βιλάντερ, Ενκβιστ, Τσονγκά, Κατσάνοφ κ.α.

Holger Rune is the 1st player in history to win an @atptour knockout tournament defeating 5 Top 10 players#RolexParisMasters pic.twitter.com/kMIIkWlSBB