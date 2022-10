Ο Χόλγκερ Ρούνε έφτασε τις 9 διαδοχικές νίκες στο Tour, κερδίζοντας και τον Μπαουτίστα-Αγκουτ στα ημιτελικά της Βασιλείας.

Οι δύο παίκτες με το καλύτερο σερί αυτή τη στιγμή στο Tour θα αναμετρηθούν αύριο στον τελικό της Βασιλείας.

Μετά τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ, ο Χόλγκερ Ρούνε πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό. Κέρδισε με 7-6, 7-6 τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και θα παίξει για το τρόπαιο κόντρα στον Καναδό.

