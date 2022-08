Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ με δύο break σε κρίσιμα σημεία, έκαμψε την αντίσταση του Ντένις Σαποβάλοφ.

Η κλάση του Ντανίλ Μεντβέντεφ μίλησε στα κρίσιμα σημεία και ο Ρώσος πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Σινσινάτι.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε τον Ντένις Σαποβάλοφ με 7-5, 7-5 έπειτα από ματς 1 ώρας και 46 λεπτών, χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Ο Ρώσος και στα δύο σετ έκανε ένα break στον Καναδό με το σκορ στο 5-5, φτάνοντας στα προημιτελικά.

Meddy marches on @DaniilMedwed comes through a spirited battle with Denis Shapovalov, 7-5 7-5 at #CincyTennis pic.twitter.com/F1zEya3tvk

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ, ο οποίος μετά την άνετη επικράτησή του επί του Κύργιου, απέκλεισε και τον Ρούμπλεφ, αλλά αυτή τη φορά σε τρία σετ. Ο Ρώσος του πήρε το πρώτο με 7-6 (7-4 το tie break) για να πάρει τα άλλα δύο ο Αμερικανός με 6-2 και 7-5.

Quarters here he comes @Taylor_Fritz97 notches a 6-7(4) 6-2 7-5 victory over Andrey Rublev to reach the last 8 for the first time at #CincyTennis pic.twitter.com/Zv9LJpi3WA