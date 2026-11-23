Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο τελικό των ATP Finals και κατέκτησε τον πολυπόθητο, για τον ίδιο, τίτλο για πρώτη φορά στη καριέρα του.

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε 2-0 σετ τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και κατέκτησε για πρώτη φορά στη καριέρα του τον πολυπόθητο τίτλο των ATP Finals. Ο Ισπανός τενίστας μίλησε μετά τον μεγάλο τελικό για την σημασία που έχει ο τίτλος αυτός για τον ίδιο και για το απαιτητικό πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Ζβέρεφ και την χρονιά που διανύει ο Γερμανός.

Για την αξία αυτού του τίτλου και τη σημασία που έχει για τον ίδιο, αναφέρθηκε ο Αλκαράθ: «Αυτός ο τίτλος είναι ξεχωριστός. Σημαίνει τα πάντα για μένα, την ομάδα μου και την οικογένειά μου. Ξέρουν πόσο πολύ κυνηγούσα αυτή τη στιγμή, αυτό το τρόπαιο, αυτό το τουρνουά. Πόσο σκληρά δούλεψα για να το κατακτήσω. Το ότι κατάφερα επιτέλους να σηκώσω αυτό το τρόπαιο είναι κάτι εκπληκτικό. Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια όσα αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Είμαι πραγματικά περήφανος για όσα πετύχαμε αυτή την εβδομάδα».

Ο Ισπανός τοποθετήθηκε ακόμα και για το δύσκολων πρόγραμμα των τελευταίων εβδομάδων, στο κλείσιμο της αγωνιστικής περιόδου: «Ήταν δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες για μένα. Έπρεπε να διαχειριστώ την πίεση, τα σωματικά προβλήματα, να κάνουμε συναντήσεις με την ομάδα και να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Έπρεπε να ελέγχω τον εαυτό μου, μέσα και έξω από το γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να παίξουμε πολύ καλό τένις. Όταν βρέθηκα δίπλα στην ομάδα μου μετά το τέλος, όλη αυτή η πίεση και τα συναισθήματα των τελευταίων δύο εβδομάδων απελευθερώθηκαν. Μπορούσα επιτέλους να χαλαρώσω και να είμαι ο εαυτός μου».

Επιπλέον, ο Αλκαράθ αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον αντίπαλό του, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μιλώντας για την εκπληκτική χρονιά που έκανε τη φετινή αγωνιστική περίοδο: «Γνώριζα ότι δεν είχε δεχθεί break σε ολόκληρο το τουρνουά. Γι’ αυτό ήμουν ιδιαίτερα συγκεντρωμένος στις επιστροφές, προσπαθώντας να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερες μπάλες μέσα στο γήπεδο και να χτίσω τους πόντους από τη βασική γραμμή. Διάβαζα πολύ καλά το σερβίς του, κινούμουν και αντιδρούσα σωστά. Από το πρώτο κιόλας game απέκτησα αυτοπεποίθηση, γιατί κατάλαβα ότι μπορούσα να επιστρέψω το σερβίς του και να τον αντιμετωπίσω στα ράλι».

«Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι όλοι πιστεύουμε πως είμαστε το Νο1. Εγώ, ο Σάσα, ο Γιάνικ, ο Σέλτον. Όλοι θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε οι καλύτεροι και αυτή η αυτοπεποίθηση είναι πολύ σημαντική όταν μπαίνεις στο γήπεδο. Όμως το Νο1 είναι ο Σάσα και πραγματικά το αξίζει. Κανείς δεν μπορεί να του αφαιρέσει αυτή τη θέση. Η κατάταξη λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι εκείνος στο Νο1 και πρέπει να του αναγνωρίσουμε την αξία του», συπλήρωσε ο 23χρονος Ισπανός.