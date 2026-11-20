Ο Μεντβέντεφ, με νίκη επί του Τιάφο, στα ημιτελικά των ATP Finals
Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ καθάρισε 2-0 τον Φρανσίς Τιάφο με 6-3, 6-4 και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά των ATP Finals της Ιταλίας και του Τορίνο.
Οι δύο τενίστες ξεκίνησαν καλά στην αναμέτρηση διατηρώντας το service τους μέχρι το προβάδισμα του Μεντβέντεφ με 3-2. Στο σημείο αυτό, ο Ρώσος «έσπασε» το service του Τιάφο, κάνοντας το 4-2. Με μεγάλο πλεονέκτημα στα χέρια του, ο Μεντβέντεφ ήλεγξε το υπόλοιπο σετ και με πολύ σταθερά χτυπήματα πήρε το σετ με 6-3.
Στο δεύτερο σετ ο Τιάφο ήταν πιο προσεκτικός και διατηρώντας ανέπαφο το service του, κυνήγησε το break χωρίς όμως ο Μεντβέντεφ να του αφήνει περιθώρια. Με το ματς στα ίσα στο 4-4, ο Μεντβέντεφ έκανε το μεγάλο break σε ένα game διάρκειας σχεδόν 10 λεπτών. Ο Μεντβέντεφ καθάρισε στο επόμενο game, πήρε το σετ με 6-4 και την πρόκριση στα ημιτελικά με 2-0.
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Ο Μεντβέντεφ στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και θα παλέψει απέναντι στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης για να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό των τελικών της ATP στο Τορίνο.
Τα ημιτελικά των ATP Finals
- 15:30 Κάρλος Αλκαράθ-Μπεν Σέλτον
- 21:30 Αλεξάντερ Ζβέρεφ-Ντανιίλ Μεντβέντεφ
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